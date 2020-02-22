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  3. Husumetli aileler düğünde karşılaştı... Ortalık savaş alanına döndü

Husumetli aileler düğünde karşılaştı... Ortalık savaş alanına döndü

Husumetli aileler düğünde karşılaştı... Ortalık savaş alanına döndü

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde husumetli olan iki aile düğün salonunda karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Meydana gelen kavgada 9 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilerde iddiaya göre daha önce kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli olan aileler düğünde karşılaştı. Aileler arasında sözlü başlayan tartışma daha sonra taşlı, bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü. Savaş alanına dönen kavgada 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılara olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, yaralılar Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

(İHA)


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