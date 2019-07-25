DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin oldu! Hüseyin Keskin kimdir?

Hüseyin Keskin kimdir? arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Bugün Resmi Gazete'de Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları yayınlandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Keskin atandı. Hüseyin Keskin kimdir, nereli? merak edenler için yanıtı haberimizde..

HÜSEYİN KESKİN KİMDİR?

Pertevniyal Lisesi’ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Keskin, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Yine aynı üniversitede finansman alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

8 Ağustos 2016 yılında Havacılık sektöründe birbirinden önemli projelere imza atan Hüseyin Keskin, İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.’nin İcra Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

Türk Hava Yolları’nda Yer İşletme Başkanı olarak çalışan ve Türkiye’nin en büyük yer işletme şirketi TGS’de Kurucu Genel Müdürlük yapan Keskin, İGA Havalimanına atanmadan önce sırası ile; TAV Park Genel Müdürlüğü, İDO Genel Sekreteri, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu’nun Havacılık ve Yer İşletmeden sorumlu danışmanlığı görevlerinde bulundu. Hüseyin Keskin, TAV’ın yapımını gerçekleştirdiği Medine Havalimanı projesinde yönetim adına görev yaparak, havalimanı işletmesinin hayata geçirilmesine katkı sağladı.

25 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete'de bazı kurumlara ilişkin atama kararları yayınlandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Keskin atandı.