Hüseyin Besli psikolog kimliğiyle yazdı: 'İntiharın sorumlusu artiz Şahan'

"İntiharın tek sorumlusu artiz Şahan'dır" teşhisini koyan Besli,

"Artiz Şahan ki, göbek çevresini 1 cm daha genişletmek ve kafasını 1mm daha büyütmek için sövgü ve yergi kelimelerinden oluşan diliyle komedi adı altında toplumun temellerine karşı saldırı filmleriyle tanınan bir kişidir. Onun ve benzerlerinin, bu hususta devlette ve toplumda gözetilecek standartlar olmadığı için, kötücül bir dille topluma müdahale etmeleri sonucu hem toplum hem de sosyoloji zehirlenmiş durumda. Ne yazık ki bu zehirlenmiş sosyoloji sonunda intiharlar üretmektedir." diye yazdı.