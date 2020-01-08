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  3. Hüseyin Besli psikolog kimliğiyle yazdı: 'İntiharın sorumlusu artiz Şahan'

Hüseyin Besli psikolog kimliğiyle yazdı: 'İntiharın sorumlusu artiz Şahan'

Hüseyin Besli psikolog kimliğiyle yazdı: 'İntiharın sorumlusu artiz Şahan'

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin intiharı üzerinden muhalefet devşirmeye çalışan çevrelere tepkiler sürüyor. Akşam Gazetesi'nin aynı zamanda psikolog kimlikli usta yazarı Hüseyin Besli köşe yazısında Sibel Ünli'nin intiharı ile ilgili akla zarar yorumlarda bulunan Şahan Gökbakar'a sert çıktı.

"İntiharın tek sorumlusu artiz Şahan'dır" teşhisini koyan Besli,

"Artiz Şahan ki, göbek çevresini 1 cm daha genişletmek ve kafasını 1mm daha büyütmek için sövgü ve yergi kelimelerinden oluşan diliyle komedi adı altında toplumun temellerine karşı saldırı filmleriyle tanınan bir kişidir. Onun ve benzerlerinin, bu hususta devlette ve toplumda gözetilecek standartlar olmadığı için, kötücül bir dille topluma müdahale etmeleri sonucu hem toplum hem de sosyoloji zehirlenmiş durumda. Ne yazık ki bu zehirlenmiş sosyoloji sonunda intiharlar üretmektedir." diye yazdı.

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