Hurinaz nine PKK'nın kaçırdığı oğlunun dönmesini bekliyor

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyünde yaşayan 82 yaşındaki Hurinaz Omay, 24 yıl önce terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı oğlunun acısını yüreğinde taşıyor.

Köyde çıkan çatışma sırasında 25 yaşındayken PKK'lı teröristlerin dağa kaçırdığı oğlu Rıfat Omay'dan 24 yıldır haber alamayan Hurinaz nine, o günden bu yana elinden düşürmediği oğlunun fotoğrafına bakarak göz yaşı döküyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne gelen annelerin başlattığı oturma eylemine de katılan Hurinaz nine, yıllar sonra evladına kavuşmayı ümit ediyor.

Diyarbakır'da bir hafta kaldıktan sonda kente dönen Omay, AA muhabirine, şimdiye kadar oğlunun bulunması için yaptığı bütün girişimlerin olumsuz sonuçlandığını söyledi.

"KAÇIRILAN OĞLUMU ÇOK ARADIM"

Oğlunu bir daha görebilmenin umuduyla yaşayan 6 çocuk annesi Omay, 24 yıl önce köyde çıkan çatışma sırasında oğlu Rıfat Omay'ın PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını anlattı.

Oğlunun kaçırıldığı esnada biri 20 günlük, diğeri 1,5 yaşında iki kızı bulunduğunu aktaran Omay, şöyle konuştu:

"Köyde çatışma çıktığı sırada oğlumu götürdüler ve bir daha bırakmadılar. Ondan sonra oğlumu bize bir daha göstermediler. O günden beri kendisinden haber alamıyorum. Ne öldüğünü ne de diri olduğunu söylemediler. Çok uğraştım ancak bir haber alamadım. Oğlumu öldürdüler mi, ne yaptılar bilmiyorum. Oğlumu istiyorum. İlle de oğlumu verecekler. Öldürmüşlerse cenazesini versinler, sağ ise bıraksınlar gelsin. Oğlumu çok aradım. İki kez Kandil'e, sonra Mahmur'a gittim ama sonuç alamadım. Bu işi kafir bile yapmaz. Müslümanız ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in ümmetiyiz. Getirip çocuklarımızı versinler."

HDP'nin Kürtlerin hakkını savunmadığını, çocukları kandırarak dağa götürdüğünü kaydeden Omay, bölgede çocukların, çobanların kaçırılıp terör örgütüne verildiğini dile getirdi.

Oğlundan gelecek bir haber beklediğini belirten Hurinaz nine, "Oğlumu istiyorum. Devletin eli uzundur. Sağ ise oğlumu, ölmüşse de ölüm haberini getirsinler. Artık ayaklarımın üzerinde duramıyorum. Başka yerlere gidemiyorum." ifadelerini kullandı.