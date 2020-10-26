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26 Ekim 2020 Pazartesi 23:14 | Son Güncelleme:

Hurdacının bulduğu çan Ayasofya'nın mı?

Hurdacının bulduğu çan Ayasofya'nın mı"

İznik'te hurdacı tarafından bulunup antikacıya teslim edilen çanın üzerinden Ayasofya'ya ait olduğu düşünülen izler bulundu. Müze yetkilileri çanı incelemeye aldı.

Türkiye’nin her yerinden tarih fışkırıyor. Bunun bir örneği dün Bursa İznik’te yaşandı. Eline geçen çanın tarihi olduğunu düşünüp antikacıya getiren hurdacı büyük şaşkınlık yaşadı. Antikacı Hakan Turan çanın üzerini zımparalayınca ‘Hagia Ayasofya’ yazısı belirdi. Turan, çanın 2 bin yıl önce Ayasofya Kilisesi’ne ait olduğu düşünerek durumu İznik Müze Müdürlüğü’ne bildirdi. Üzerindeki resmin ‘Nikaia’ olduğu tahmin edilen çan, incelenmek üzere ekiplerce antikacıdan alındı.

BİLİRKİŞİ İNCELEYECEK

Antikacı Hakan Turan, kararmış şekilde olan çanı zımpara ile temizlediğinde şok yaşadığını belirterek şöyle konuştu: “İznik’te antika işi ile uğraşıyorum. Geçtiğimiz günlerde hurdacıdan malzemeler geldi. İçlerinden bu çan dikkatimi çekti. Küçük bir ince temizlikten sonra üzerindeki yazıları fark ettim. Üzerinde Hagia Ayasofya ve bununla birlikte tarihler ve haç işareti vardı. Hatta Nikaia’nın resmi mevcut. Tarihi eserlerin korunmasında oldukça hassas olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden müzeye teslim ettim.” 

EŞİNİN ADINI VERMİŞTİ

Makedonya Kralı Büyük İskender’in kumandanlarından General Lysimakhos’un, M.Ö. 301’de General Antigonius’u mağlup ederek ‘Antigonia’ olan şehrin adını, eşi Nikaia’nın ismiyle değiştirdiği biliniyor.

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

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