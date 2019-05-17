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  3. Hulusi Akar'dan F-35'lerin konuşlanacağı Malatya'daki üsse denetleme

Hulusi Akar'dan F-35'lerin konuşlanacağı Malatya'daki üsse denetleme

Hulusi Akar'dan F-35'lerin konuşlanacağı Malatya'daki üsse denetleme

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nin komuta kademesi, F-35 uçaklarının konuşlanacağı Malatya'daki üs komutanlığındaki çalışmaları denetledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi, F-35 uçaklarının konuşlanacağı Malatya'daki üs komutanlığındaki çalışmaları denetledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Gerek S-400 gerekse F-35 konularında taahhütlerimiz, sorumluluklarımız neyse onları, eksiksiz yerine getirmeye gayret gösteriyoruz." dedi.

AA

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