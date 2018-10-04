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Hulusi Akar ABD'yi uyardı: Teröristlere verdiğiniz desteği kesin

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Türkiye, Amerika'nın Suriye'de teröristlere verdiği destekten rahatsız olduğunu sık sık dile getiriyor.

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Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaşa kendi menfaatleri doğrultusunda yön vermek isteyen Amerika, bölgedeki terörist gruplara açık bir şekilde destek sağladı.

ÖRGÜTE TIRLAR DOLUSU SİLAH

Bu terör örgütlerinden biri de, Türkiye'de kanlı saldırılar düzenleyen PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ydi. Örgüte tırlar dolusu silah ve mühimmat gönderen Amerika, Türkiye'yle olan ilişkilerin gerilmesine neden oldu.

"TERÖRİSTLERE DESTEĞİ KESİN"

Amerikalı yetkililerler yaptığı görüşmelerde bu desteğin kesilmesini sürekli yineleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında NATO-Gürcistan Komisyonu Oturumu'na katıldı.

İKİLİ SOHBETLER

Karadeniz güvenliği ve bölgesel konuların da ele alındığı oturum öncesinde Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra aralarında ABD Savunma Bakanı James Mattis'in de bulunduğu bazı bakanlarla sohbet etti.

İHA

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