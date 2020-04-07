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  3. Hükümlüler kendi maskelerini kendileri üretiyor: Günde 800 maske imalatı

Hükümlüler kendi maskelerini kendileri üretiyor: Günde 800 maske imalatı

Hükümlüler kendi maskelerini kendileri üretiyor: Günde 800 maske imalatı

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, kurum çalışanları ve hükümlülerin kullanımı için günde 800 maske imal ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle önemli ihtiyaç haline gelen maske imalatına, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler de katkı sağlıyor.

Kurumdaki 6 hükümlü, oluşturulan atölyede günde 800 maske imal ediyor.

Üretilen maskeler etüv cihazında sterilize edildikten sonra, kurum çalışanları ve hükümlülerin kullanımına sunulmak üzere paketleniyor.

AA


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