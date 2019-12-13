Hukuk sınıfı subay adayı temini kılavuzu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilmek üzere; "Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Hukuk Sınıfı Subay temini yapılacağı duyuruldu. MSB'nin duyurusu üzerine "Hukuk sınıfı subay adayı kimdir? MSB Hukuk sınıfı subay adayı temini başvuruları ne zaman?" gibi soruların yanıtı araştırılmaya başlandı. Hukuk sınıfı subay adayı temini başvuruları ve merak edilen diğer tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

HUKUK SINIFI SUBAY KİMDİR?

Hukuk sınıfı subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, hukuk fakültelerini bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın ve erkeklerden istihdam edilen subaylardır.



Hukuk sınıfına mensup subaylar tarafından 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının hukuk hizmetleri yürütülmektedir.

HUKUK SINIFI SUBAY TEMİNİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MSB Hukuk sınıfı subay adayı temini başvuruları 13 Ocak 2020 saat 23:59'ta sona erecek.

HUKUK SINIFI SUBAY TEMİNİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar ön başvurularını 13 Ocak 2020 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

HUKUK SINIFI SUBAYLIĞA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerine hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere, Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden başvuru tarihi itibari ile mezun olanlar arasından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında iç (muvazzaf veya sözleşmeli subay) ve dış kaynaktan aşağıda belirtilen şartlarda personel alınacaktır.

(1) İç kaynak kapsamında; Tük Silahlı Kuvvetleri mensubu muvazzaf veya sözleşmeli subaylardan 2.a. maddesindeki öğrenim şartını sağlayanlardan 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayanlar,

(2) Dış kaynak kapsamında; 2.a. maddesindeki öğrenim şartını ve 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayan erkeklerden;

(a) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(b) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay/astsubay, erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(3) Dış kaynak kapsamında 2.a. maddesindeki öğrenim şartını sağlayan ve 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayan kadınlar başvurabilecektir.

HUKUK SINIFI SUBAYLIĞI SEÇİM SÜRECİ

(1) Yazılı Sınav,

(2) Kayıt Kabul,

(3) Fiziki Değerlendirme (Dış Kaynak Adaylar İçin),

(4) Fiziki Yeterlilik Testi (Dış Kaynak Adaylar İçin),

(5) Kişilik Değerlendirme Testi,

(6) Mülakat,

(7) Genel Sağlık Muayenesi (Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmesi şeklinde)

(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması