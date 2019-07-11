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  3. Hücre evinde yakalanan FETÖ firarisi çift tutuklandı

Hücre evinde yakalanan FETÖ firarisi çift tutuklandı

Hücre evinde yakalanan FETÖ firarisi çift tutuklandı

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan çift tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve Ankara'da düzenlenen operasyonda "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evinde gözaltına alınan şüpheliler S.Y. ile eşi Ş.Y'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden, terör örgütünün Çankırı yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen S.Y. "örgüt yöneticiliği", kentteki kadınlardan sorumlu olduğu öne sürülen eşi Ş.Y. ise "örgüt üyeliği" suçlarından tutuklandı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, 9 Temmuz'da, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine operasyon düzenlenmiş, operasyonda şüpheli çift yakalanmıştı. Evde yapılan aramada ise sahte kimlikler, bir miktar döviz ve Türk lirası ile dijital materyal ele geçirilmişti.

AA

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