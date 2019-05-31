Hakim savcı atamaları kararnamesi yayınlandı! HSK'dan yeni kararname!

HSK kararnamesi son dakika açıklamaları 2019 yılında da yakından takip ediliyor. Hakim savcı atamaları kararnamesi isim listesi yoğun ilgi görüyor. HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. 5 bölge adliye mahkemesi ile 20 ilin başsavcısı değişti. Samsun Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Başsavcısı oldu.

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HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

5 bölge adliye mahkemesi ile 20 ilin başsavcısı değişti.

Samsun Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Başsavcısı oldu.

İzmir Başsavcılığına Diyarbakır Başsavcısı Kamil Erkut güre getirildi.

Diyarbakır, Van, Trabzon ve Kayseri’de 4 yeni istinaf kuruldu.

Eskişehir Başsavcılığı'na Sivas Başsavcısı Murat İrcal atandı