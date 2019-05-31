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31 Mayıs 2019 Cuma 17:30 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:30

Hakim savcı atamaları kararnamesi yayınlandı! HSK'dan yeni kararname!

Hakim savcı atamaları kararnamesi yayınlandı! HSK'dan yeni kararname!

Hakim savcı kararnamesi atamaları son dakika açıklaması araştırılıyor. HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararla birlikte Diyarbakır ve İzmir'in de içinde bulunduğu 20 ilin başsavcısı da değişmiş oldu. Ayrıca Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi.

HSK kararnamesi son dakika açıklamaları 2019 yılında da yakından takip ediliyor. Hakim savcı atamaları kararnamesi isim listesi yoğun ilgi görüyor. HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. 5 bölge adliye mahkemesi ile 20 ilin başsavcısı değişti. Samsun Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Başsavcısı oldu.

SON DAKİKA….

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

5 bölge adliye mahkemesi ile 20 ilin başsavcısı değişti.

Samsun Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Başsavcısı oldu.

İzmir Başsavcılığına Diyarbakır Başsavcısı Kamil Erkut güre getirildi.

Diyarbakır, Van, Trabzon ve Kayseri’de 4 yeni istinaf kuruldu.

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