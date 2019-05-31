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31 Mayıs 2019 Cuma 16:57 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:48

HSK'dan yeni kararname! 20 ilin başsavcısı değiştirildi

HSK'dan yeni kararname! 20 ilin başsavcısı değiştirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

HSK 1. Dairesi'nin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesi ile Diyarbakır ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı değiştirildi. Alınan bilgiye göre, kararname ile adli ve idari yargıda 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Aralarında, Diyarbakır, Samsun ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı yeniden belirlendi.  Kararnameyle ayrıca Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi, bu mahkemelerin hakim ve savcı ihtiyacına göre atamalar yapıldı. Kararname listesi, Kurulun internet sitesinden açıklanacak.

Görev değişikliği yapılan bazı iller şöyle:

Samsun Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Başsavcısı oldu

İzmir Başsavcılığına Diyarbakır Başsavcısı Kamil Erkut güre getirildi.

Diyarbakır, Van, Trabzon ve Kayseri'de 4 yeni istinaf kuruldu.

(AA)

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