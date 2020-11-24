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24 Kasım 2020 Salı 21:07 | Son Güncelleme:

HSK Başkanvekili Yılmaz'dan terfi açıklaması

HSK Başkanvekili Yılmaz'dan terfi açıklaması

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, terfi ile ilgili çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Mehmet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, terfi incelemesine tabi tutulan toplam hakim ve savcı sayısı 3 bin 537 olarak belirtildi.

Birinci sınıfa ayrılan toplam hakim ve savcı sayısı ise 237 olarak kaydedildi.

Yılmaz açıklamasında, "HSK 2. Dairesi; 3 bin 537 hakim ve savcıyı ilgilendiren 2020 yılı Ağustos dönemi terfi çalışmasını bugün sonuçlandırmıştır.104 hakim ve savcımız, birinci sınıfa ayrılmış, 133 kişide birinci sınıf hakim savcı olmuştur.Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar. Başarılarının devamını dilerim" dedi.

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