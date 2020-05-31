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  3. Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen şüpheli İstanbul'a getirildi
31 Mayıs 2020 Pazar 13:49 | Son Güncelleme:

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen şüpheli İstanbul'a getirildi

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen şüpheli İstanbul'a getirildi

Hrant Dink Vakfı'na tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin Konya'da gözaltına alınan şüpheli İstanbul'a getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Konya'nın Selçuklu ilçesindeki evinde gözaltına alınan H.A, kente kara yoluyla giden İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

İstanbul'a getirilen şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA


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