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  3. Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı atan ikinci şüpheli tutuklandı
02 Haziran 2020 Salı 20:58 | Son Güncelleme:

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı atan ikinci şüpheli tutuklandı

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı atan ikinci şüpheli tutuklandı

Hrant Dink Vakfı'na yönelik ikinci tehdit mesajı gönderilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli E.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hrant Dink Vakfı'nı gönderdiği elektronik posta yoluyla tehdit ettiği ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli Ersin Başkan tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Ersin Başkan'ın savcılık sorgusu tamamlandı. Savcılığın tutuklamaya ilişkin sevk yazısında, şüpheli Ersin Başkan'ın e-posta adresinden, Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine 30 Mayıs tarihinde gönderim yaparak tehdit ettiği, soruşturmanın re'sen başlatıldığı, şüphelinin yapılan araştırma sonucunda kimliğinin ortaya çıktığı belirtilerek "Zincirleme şekilde kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarını işlediği, iki suçun da ayrı soruşturma olarak yürütüldüğü ifade edildi. Şüphelinin her iki suçtan da tutuklanması istendi. Nöbetçi İstanbul 8.Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Başkan, tutuklandı.


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