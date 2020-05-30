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  3. Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen provokatör yakalandı
30 Mayıs 2020 Cumartesi 13:49 | Son Güncelleme:

Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen provokatör yakalandı

Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen provokatör yakalandı

Hrant Dink Vakfı yöneticilerine yönelik ölüm tehdidi sonrası Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bahse konu şahıs ikametinde yakalandı.

27-28/05/2020 tarihlerinde Hrant Dink Vakfı’na “Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız, ya terk edersiniz ya da ölürsünüz bu kadarını söyleleyim, bu sefer Rakel Dink ve o avukatı ölecek” şeklinde tehdit mesajları gelmişti.

Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, tehdit mesajlarının Konya'nın Selçuklu ilçesinden Hüseyin Ateş isimli şahıs tarafından gönderildiğini belirledi.

Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bahse konu şahıs düzenlenen operasyonla ikametinde yakalandı.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Soylu konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı. Provokasyona izin vermeyiz.

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