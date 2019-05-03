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  3. Horoz dövüştürenlere 347 bin lira ceza kesildi

Horoz dövüştürenlere 347 bin lira ceza kesildi

Horoz dövüştürenlere 347 bin lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da dövüştürülen 84 Hint horozunu koruma altına alırken, olayla ilgili 89 kişiye 346 bin 833 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kastamonu şehir merkezi Akmescit Mahallesi'nde horoz dövüşü yaptırılan mekana emniyet güçlerince baskın düzenlendi.

Mekan sahibinin de aralarında bulunduğu 89 kişiye polis ekiplerince para cezası verildi.

Söz konusu kişilere ayrıca, DKMP Şube Müdürlüğü görevlilerince kişi başına 3 bin 897 lira olmak üzere toplam 346 bin 833 liralık idari yaptırım uygulandı.

Dövüştürülen 84 Hint horozu DKMP ekipleri tarafından koruma altına alındı.

(AA)

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