Hong Kong kararı tartışma yaratmıştı! Yeni karar geldi...

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle protestolara sahne olan Hong Kong'da polis, yıl dönümü yaklaşan Tiananmen olaylarında ölenleri anmak için toplanmanın yasaklandığını açıkladı.

Açıklamada, son 2 günde yurt içi kaynaklı 5 Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine sosyal mesafe kurallarına dikkat çekildi.

Kovid-19 nedeniyle en fazla 8 kişinin bir araya gelmesine izin verildiği anımsatılan açıklamada, halkın toplanmasının salgının yayılma riskini artıracağı belirtildi.

Böylelikle Hong Kong'da her yıl, Tiananmen Meydanı'nda demokrasi yanlısı göstericilerin bastırılması sırasında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreni ilk kez yasaklanmış oldu.

Diğer yandan, töreni organize eden "Çin'in Yurtsever Demokratik Hareketlerini Destekleyen Hong Kong İttifakı", olayların yıl dönümü olan 4 Haziran'da gece saygı duruşunda bulunmak için Viktorya Park'ta bir araya geleceklerini duyurdu ve halka kentte mum yakmaları çağrısında bulundu.