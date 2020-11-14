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  • Hollanda'da skandal Türkiye haritası! Türk milletvekili 'Rüyanızda görürsünüz' diyerek düzelttirdi
14 Kasım 2020 Cumartesi 07:40 | Son Güncelleme:

Hollanda'da skandal Türkiye haritası! Türk milletvekili 'Rüyanızda görürsünüz' diyerek düzelttirdi

Hollanda'da skandal Türkiye haritası! Türk milletvekili 'Rüyanızda görürsünüz' diyerek düzelttirdi
AA

Hollanda'da bir meslek okulunda Türkiye'nin yarısını Kürdistan ve Ermenistan olarak gösteren haritanın bulunduğu sayfa Türk milletvekili Tunahan Kuzu'nun tepkisi üzerine düzeltildi.

Hollanda'da bir okulun müfredatında Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk milletvekili Tunahan Kuzu'nun tepkisi üzerine düzeltildi.

AA'da yer alan habere göre, Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, sosyal medya hesabından, Rotterdam'da bulunan STC meslek okulunun müfredatında kullanılan Türkiye'nin yarısını Kürdistan ve Ermenistan olarak gösteren haritanın bulunduğu sayfayı paylaştı.

Kuzu yaptığı paylaşımda tepkisini Hollandaca ve Türkçe şu şekilde dile getirdi:

"Rüyanızda görürsünüz! Türk ve Türkiye düşmanlığı Hollanda okullarında bakın nasıl bir boyut aldı."

Kuzu'nun tepkisi üzerine yazılı açıklama yapan okul, hatanın düzeltilmesi için söz konusu müfredatın kaldırıldığını ve Türkiye'yi parçalanmış gösteren haritanın değiştirileceğini belirtti.

Açıklamada, müfredatı hazırlayan öğretmenin haritayı yeterince iyi değerlendirmediği ifade edilerek, bu durumun can sıkıcı olduğu fakat bilerek yapılmadığı savunuldu.

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