Hocalı'da katledilenlere hüzünlü anma
Azerbaycanlılar, 26 Şubat 1922'de Ermenilerin Hocalı'da katlettiği 106'sı kadın ve 63'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkü'nü anmak için Bakü'deki Ana Feryadı Anıtı'na akın etti.
Anıtta ilk önce Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devlet erkanının katılımıyla resmi tören düzenlendi, ardından anıt, halkın ziyaretine açıldı. Katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti. Şehit yakınları ve vatandaşlardan bazıları dualar okurken, bazıları da 28 yıl önce yaşanan acı olayı tekrar hatırlayarak gözyaşlarını tutamadı.