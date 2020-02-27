Hocalı'da katledilenlere hüzünlü anma

Anıtta ilk önce Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devlet erkanının katılımıyla resmi tören düzenlendi, ardından anıt, halkın ziyaretine açıldı. Katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti. Şehit yakınları ve vatandaşlardan bazıları dualar okurken, bazıları da 28 yıl önce yaşanan acı olayı tekrar hatırlayarak gözyaşlarını tutamadı.