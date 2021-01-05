'Hizmet sektörü aşılanınca ekonomi canlanır'

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, koruyuculuğun 6 ay olarak değerlendirildiğini ifade ederek “Ancak bu 6 ay koruyuculuk durumu 2 yıl takip edilecek. Grip aşısında olduğu gibi her yıl koronavirüs aşısının da yenilenmesi öngörüyoruz.”

HEPSİ 2. GRUPTA



“Endüstri alanında aşılama öncelik grubunda ikinci sırada yer alıyor. Bu grup özellikle yoğun temas içinde olan hizmet sektöründe çalışanlardan oluşuyor. Dolayısıyla aşılanacak olan bu grup ekonominin devamlılığı için çok önemli.”