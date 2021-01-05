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05 Ocak 2021 Salı 07:01 | Son Güncelleme:

'Hizmet sektörü aşılanınca ekonomi canlanır'

'Hizmet sektörü aşılanınca ekonomi canlanır'
- BÜLENT ŞANLIKAN

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan aşılama süreciyle ile ilgili merak edilenleri AKŞAM'a anlattı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, koruyuculuğun 6 ay olarak değerlendirildiğini ifade ederek “Ancak bu 6 ay koruyuculuk durumu 2 yıl takip edilecek. Grip aşısında olduğu gibi her yıl koronavirüs aşısının da yenilenmesi öngörüyoruz.”

HEPSİ 2. GRUPTA

“Endüstri alanında aşılama öncelik grubunda ikinci sırada yer alıyor. Bu grup özellikle yoğun temas içinde olan hizmet sektöründe çalışanlardan oluşuyor. Dolayısıyla aşılanacak olan bu grup ekonominin devamlılığı için çok önemli.” 

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