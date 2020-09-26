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26 Eylül 2020 Cumartesi 02:57 | Son Güncelleme:

‘Hizmet ettirmiyorlar' dedi, HDP'den istifa etti

‘Hizmet ettirmiyorlar' dedi, HDP'den istifa etti

Iğdır'ın HDP'li Hoşhaber Belde Belediye Başkanı Ahmet Karasu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Iğdır’ın HDP’li Hoşhaber Belde Belediye Başkanı Ahmet Karasu, “Çabalarım gerek parti içinde gerekse kişisel çıkarlarına dokunduğum bazı çevreleri rahatsız etti. Yapılan eleştirilerin hakaretlerin iftiraların haddi var hesabı yok. Uzun zamandır düşünce olarak ayrılık yaşadığım ve kopan iletişimimiz üzerine artık bu işi fazla uzatmanın bir anlamı kalmadığı kanaatine vardım” açıklamasında bulundu.

<p>Editör: Eda Cabul (<a href='edacabul.turkmedya@gmail.com'>edacabul.turkmedya@gmail.com</a>)<

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