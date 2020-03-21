Hızlı tanı kiti nedir? Corona virüsü hızlı tanı kiti uygulaması başladı mı? Son dakika açıklamaları

Corona virüs hızlı tanı kiti uygulaması, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Son dakika Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti uygulaması başladı. Sağlık Bakanlığı, "Koronavirüs tanısında 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak." açıklamasında bulundu.

Koronavirüs hızlı tanı kitinin tanıtımı yapıldı

HIZLI KİTİ UYGULAMASI BAŞLADI MI?

Bakanlık, uygulamanın başladığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından, "Koronavirüs tanısında 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak." açıklaması yapıldı.

HIZLI TANI KİTİ NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de coronavirüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendirdi. Mecliste konuşma yapan Bakan Koca, hızlı tanı kiti uygulamasına geçileceğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yarın sabah itibariyle hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak" dedi. Şu ana kadar 10 bini geçmiş test yapıldı. Ancak bundan sonra hızlı tanı kiti ile hergün onlarca test yapılabilecek.

Hızlı tanı kiti, coronavirüs testlerini daha hızlı bir şekilde sonuçlandıran kit oluyor.

COVİD-19 TANI KİTİ NEDİR?

Yurt dışında Koronavirüs için geliştirilen tanı testlerinden biri olan Covid-19 tanı kiti Ankara'da Ulusal Viroloji Laboratuvarı'nda geliştirildi. Kit, hemen hemen virüsün tespit edildiği tüm ülkelerde, halk sağlığı merkezlerinde kullanılmaktadır. Normalde 4 -120 saat arasında sonuçlanan tanı testi bu kit ile 90 dakikaya kadar düşürülmüştür. İlerleyen zamanlarda sürenin daha da düşürülmesi planlanıyor.