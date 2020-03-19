Hızlı tanı kiti nedir? Corona virüs hızlı tanı kiti uygulaması başladı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de coronavirüs ile mücadele konusunda milletvekillerini bilgilendiriyor. Mecliste konuşma yapan Bakan Koca, hızlı tanı kiti uygulamasına geçileceğini açıkladı. Detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

HIZLI TANI KİTİ NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Yarın sabah itibariyle hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak" dedi. Şu ana kadar 10 bini geçmiş test yapıldı. Ancak bundan sonra hızlı tanı kiti ile hergün onlarca test yapılabilecek.

Hızlı tanı kiti, coronavirüs testlerini daha hızlı bir şekilde sonuçlandıran kit oluyor.

Hızlı tanı kiti devreye giriyor

COVİD-19 TANI KİTİ NEDİR?

Yurt dışında Koronavirüs için geliştirilen tanı testlerinden biri olan Covid-19 tanı kiti Ankara'da Ulusal Viroloji Laboratuvarı'nda geliştirildi. Kit, hemen hemen virüsün tespit edildiği tüm ülkelerde, halk sağlığı merkezlerinde kullanılmaktadır. Normalde 4 -120 saat arasında sonuçlanan tanı testi bu kit ile 90 dakikaya kadar düşürülmüştür. İlerleyen zamanlarda sürenin daha da düşürülmesi planlanıyor.