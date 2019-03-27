Hız sabitleyici cihazın ilk patentini alan Ralph Teetor, 5 yaşından beri hangi durumdadır?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 27 Mart tarihli özel bölümünde sorulan Otomobillerdeki hız sabitleyici cihazın ilk patentini alan Ralph Teetor, 5 yaşından beri hangi durumda? sorusunun yanıtı nedir? İşte, yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 27 Mart tarihli özel bölümünde sorulan Otomobillerdeki hız sabitleyici cihazın ilk patentini alan Ralph Teetor, 5 yaşından beri hangi durumda? sorusunun yanıtı nedir? İşte, yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı!
Otomobillerde bulunabilen "hız sabitleyici cihaz"ın 1945'te ilk patentini alan Ralph Teetor, 5 yaşından beri hangi durumdadır?
A: Görme engellidir
B: Duyma engellidir
C: Bacakları yoktur
D: Kolları yoktur
Doğru cevap: Görme engellidir (A)