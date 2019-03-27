Hız sabitleyici cihazın ilk patentini alan Ralph Teetor, 5 yaşından beri hangi durumdadır?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 27 Mart tarihli özel bölümünde sorulan Otomobillerdeki hız sabitleyici cihazın ilk patentini alan Ralph Teetor, 5 yaşından beri hangi durumda? sorusunun yanıtı nedir? İşte, yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun yanıtı!

Otomobillerde bulunabilen "hız sabitleyici cihaz"ın 1945'te ilk patentini alan Ralph Teetor, 5 yaşından beri hangi durumdadır?

A: Görme engellidir

B: Duyma engellidir

C: Bacakları yoktur

D: Kolları yoktur

Doğru cevap: Görme engellidir (A)