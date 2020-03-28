Hırsızlara çağrı yapmayın! 'Hastanelerden maske çalıyorlar'

Koronavirüsle mücadele de canla başla çalışan sağlık personellerinin tıbbi malzemelerinin yetersiz olduğu iddialarına önceki gün Sağlık Bakan Fahrettin Koca yanıt verdi. Koca, malzeme sıkıntısı yaşanmadığını bir kez daha yineledi. Ancak sağlıkçılar malzeme hırsızlığıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle Çapa, Cerrahpaşa gibi büyük araştırma hastanelerinin acil servislerinde çalışanlar, maske, dezenfektan gibi malzemelerin çalınmasından şikayetçi. Hastanelerden, hasta ve ya hasta yakınları tarafından tıbbi malzemelerin çalınmaya başlaması büyük sıkıntı yarattı. Zor şartlar altında gece gündüz çalışan doktorlar ve hemşireler, vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını, kendileri için hayati önem taşıyan malzemelere dokunulmamasını istedi.

EL DEZENFEKTANINI GÖTÜRDÜ



Kocaeli Darıca’daki hastanede, koronavirüs salgınına karşı duvara monte edilen el dezenfektanın çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Başhekim Mustafa Güneş, hastanede birçok hırsızlık olayı olduğunu söyleyerek, “Maske ve eldiven çalanlar dahi oldu” dedi. Öte yandan Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde temizlik malzemeleri çaldıkları tespit edilen 2 hasta bakıcı tutuklandı.