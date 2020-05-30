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  3. Hint Okyanusu'nun güneyinde yer alan Amsterdam Adası hangi ülkeye bağlıdır?
30 Mayıs 2020 Cumartesi 21:11 | Son Güncelleme:

Hint Okyanusu'nun güneyinde yer alan Amsterdam Adası hangi ülkeye bağlıdır?

Hint Okyanusu'nun güneyinde yer alan Amsterdam Adası hangi ülkeye bağlıdır"

Hint Okyanusu'nun güneyinde yer alan Amsterdam Adası hangi ülkeye bağlıdır? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

Hint Okyanusu'nun güneyinde yer alan Amsterdam Adası hangi ülkeye bağlıdır? Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Yarışmada çıkan soruların cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edip araştırılıyor. İşte 30 Mayıs Cumartesi günü çıkan sorulardan bir tanesi...

HİNT OKYANUSU'NUN GÜNEYİNDE YER ALAN AMSTERDAM ADASI HANGİ ÜLKEYE BAĞLIDIR?

A: Hindistan

B: Portekiz

C: Hollanda

D: Fransa

Doğru cevap: D Fransa

Amsterdam Adası, New Amsterdam veya Nouvelle Amsterdam olarak da bilinen Amsterdamle Amsterdam, güney Hint Okyanusu'ndaki 90 km güneydeki komşu Saintle Saint-Paul ile birlikte beş bölgeden birini oluşturan Fransız Güney ve Antarktik Toprakları'nın bir adasıdır. bölge.


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