'Himmet'in kara para güzergahı

Devrim TOSUNOĞLU

Toplanan himmet paraları Sürat Bilişim şirketinde çalışan işçiler tarafından örgütün önde gelen isimlerinin hesaplarına yatırıldı. 2011-2015 yılları arasında yaklaşık 45 milyon liralık para trafiği tespit edildi. Paralar, Kaynak Holding’in eski ortakları Ali Akbulut, İzzet Akyar, Çetin Hakkı Şaşmaz gibi isimlerin hesaplarına aktarıldı. Ardından 910 farklı işlemle havale yapılan yüklü miktardaki paraların yöneticiler tarafından örgütün yurtdışındaki okullarına ve örgüt üyelerine dağıtıldığı tespit edildi.

BAZILARI GİŞEDEN

Raporda şüpheli Mehmet Burhaneddin Kırkpınar’ın hesaplarında 2011-2014 yılları arasında 36 işlemde 2 milyon TL para trafiği saptandı. Şüpheli Arif Kocagöz’ün ise 2012-2015 yıllarında hesaplarından 4 milyon TL para trafiği tespit edildi. Kocagöz’ün nakit olarak yatırdığı paraların dağıtımı ise örgütün kara para trafiğindeki önemli isimlerden biri olan İzzet Akyar tarafından yapıldığı anlaşıldı. Kocagöz’ün Akyar’ın hesabına bir yıl içinde 850 bin TL para yatırdığı belirlendi.

OKULLARA AKTARILDI

Oktay Çelik’in 2012-2015 yolları arasında hesaplarından 7 milyon TL para çıkışının olduğu, Çelik’in gönderdiği paraları Kaynak Holding eski ortaklarından Ali Akbulut’un gerçekleştirdiği tespit edildi. Dursun Demirci’nin hesaplarından ise aynı yıllarda 10 milyon TL para çıkışı olduğu belirlendi. Sürat Bilişim şirketinin ortaklarından olan Çetin Hakkı Şaşmaz’ın örgütün yurtdışındaki okulları olan Brooklyn Amıth School, Colegıos de Educacıon Medıterraneo School gibi okullara para akışı gerçekleştirdi. FETÖ’nün 9 veznedarı tutuklandı.