Hikmet Genç; Akşam Yazar Kahvesi'nde gençlerle buluştu: 'Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var'

Gazeteci Yazar Hikmet Genç, Akşam Yazar Kahvesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Mezun olduğu okulda okuyan gençlerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Hikmet Genç, hayata dair beklentiler, kariyer hedefleri ve gelecek planları hakkında gençlerle soru cevap şeklinde söyleşi yapmak istediğini söyledi.

Eski Türkiye'de öğrenci olmanın ve İmam Hatipli olmanın çok zor olduğunu dile getiren Genç, bu zorlukları anılarının aktararak ifade etti.

‘BU TOPRAKLARDA YAŞAMANIN BİR BEDELİ VAR’

Darbelerin Türkiye’yi gerilettiğini söyleyen Genç “Müslümanlar her devirde sıkıntılar yaşadı. Biz 12 Eylül'ün etkilerinin bittiğini sanırken 28 Şubat çıktı karşımıza. AK Parti iktidara geldikten sonra da Türkiye'de bir şey olmaz deniyordu. Bu sefer de 15 Temmuz alçak darbe girişimi oldu. 15 Temmuz başarılı olsa şu an Türkiye diye bir şey yoktu. Bu ülkede yaşamak kolay değil. Artık darbe olmaz, özgürüz dediğimiz her dönemde bir şeyler oldu. Bu topraklarda yaşamanın bedeli var. Savaş hiç bitmeyecek. Hayatta ne olursanız olun. Doktor, mühendis, tüccar, milletvekili olabilirsiniz. Ama mücadeleniz hiç bitmeyecek. Bir şeyi unutmayın; Siz herhangi biri değilsiniz. Anadolulusunuz. ' dedi.

Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye gerçeği şudur. 1092 Haçlı Seferleri başlıyor. Batıda kim varsa kutsal savaş için Anadolu'ya geliyor. Anadolu üzerinden Antakya üzerinden güneye iniyorlar. 20 bin insanı katlediyorlar. Bunun üstünden 1000 yıl geçti. 1000 sene önce Haçlı Ordusunun Anadolu üzerinden geçerek güneye inme planları varsa aynı şey şu an Ortadoğuda yaşanıyor. Türkiye mahallenin güzel kızıdır. Herkes göz koyar. Bu ülkede herşey var. Medeniyetler ülkesi. Her zaman dünyanın gözü burada olacak.'

Konuşmasında gençlere seslenen Genç, "Çok özelsiniz. Bizim zamanımızdaki sıkıntıları çekmediniz. Şükredin. Özel insanlarsınız. Bu işlerin kavgasını siz vereceksiniz. 2016da başarılı olunsaydı. Suriye'de yaşananları bize yaşatacaklardı. Dünyaya meydan okuyan bir Cumhurbaşkanı var, devlet var." diye konuştu.

Eski Türkiye’ye dair anılarını aktaran Genç “1986’da okulda bir hocamız bize seslendi. ‘Aranızda başbakan olmak isteyen var mı?’ diye sordu. Biz yeni Türkiye’yi hayal edemezdik. Dalga geçtik. Beyaz Türkler vardı. Biz İmam Hatipliyiz nasıl olur dedik. Ama oldu. Bugün her şey olduk.” ifadelerini kullandı.

Genç’in konuşmasının ardından soru cevap kısmına geçildi.

Konuşmacı, köşe yazarı olmak istediğini söyleyen genç bir katılımcıya “Yazmak spor gibidir. Çok oku çok yaz. Doldurasın ki boşaltabilesin. Stil oluşturman lazım. Haber sitelerinde yazılarını yayınlatmaya çalış. Çok fazla yazarsan olursun." sözleriyle karşılık verdi.

Sosyal medyaya ilişkin görüşleri sorulan Genç, “Twitter çok değişik bir mecra. Bilgi kirliliği var. Hem içinde olalım. Hem de tuzağına düşmeyelim. Kitlelerle birebir temasa geçmemiz lazım. Burada olduğu gibi birbirimize temas etmemiz lazım. Şeytan bizimle uğraşıyor. Namaz dinin direğidir. Ne yaparsanız yapın. Namazı bırakmayın. Niçin yaratıldığınızı unutmayın. Asıl soruyu şimdiden kendinize sorun. Namazdan vazgeçmezsek Allah hep yardımcımız olur. Ben küçükken hep yazı yazmak isterdim. Sonra Allah kapıları açtı. Kağıt helvacılık yaptım. Turist rehberliği yaptım. 18 yıl yurtdışında yaşadım. Ama hep konuşmak okumak ve yazmak istedim. Bunu istedim. Namazı bırakmayan hedefine ulaşır.” şeklinde konuştu

“İslam dünyasıyla neden uğraşıyorlar, nasıl başa çıkılacak?” sorusunu Genç, “Bizle uğraşıyorlar. Ama savaşacağız. Osmanlı imparatorluğundan çıktığımızı unutmayın. Yeise kapılmayın. Zafer bizimdir.” sözleriyle yanıtladı.

Bir öğrencinini “Müslümanlara yapılan zulme karşı biz ne yapabiliriz?“ sorusuna konuşmacı, “Okuyun. Çok okuyun. Kurtlar sofrasındayız. Teknolojiyi kullanan değil geliştiren sizler olun. Dünyaya meydan okumamız lazım.” yanıtını verdi.

Akşam Yazar Kahvesi'nin ilki; Kadıköy İmam Hatip Okulları Mezunlar Derneği Başkanı Av. Nida Köse'nin Hikmet Genç'e hediye takdimiyle son buldu.

Bundan böyle her ay Akşam Gazetesi Yazarları İstanbul' da veya Anadolu'nun çeşitli illerinde okuyucularıyla Akşam Yazar Kahvesi'nde buluşacak.