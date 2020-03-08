Hijyen diyoruz ama nasıl? Su ve sabun hiç bu kadar önemli olmamıştı... Koronavirüsten korunma yolları nelerdir?

Koronovirüs'ten korunmak için gerçek anlamda hijyen nasıl sağlanabilir?

Hijyen aslında sağlık bilimi demek. Mitolojide tıbbın babası olarak bilinen Eskülap'ın kızı Hygia'dan geliyor. Günümüzde sağlığı koruma uygulamaları için kullanılıyor.

Dezenfeksiyon, patojen mikroorganizmaların tahrip edilerek ortamın hijyenik hale getirilmesi için sıcak ya da soğuk su ve deterjan ya da kimyasal maddelerin uygulandığı tüm işlemler için kullanılıyor.

Sterilizasyon, herhangi bir maddenin veya cismin birlikte bulunduğu tüm mikroorganizmaların her türlü canlı ve aktif şekillerinden temizlenmesi demek.

Dezenfektan, mikroorganizmaları tahrip etmek için kullanılan kimyasal maddelerin genel adı olarak kullanılıyor.

Sanitasyon, mikroorganizma miktarının zararsız seviyeye düşürülmesi olarak tanımlanıyor.

Sanitizer'in dezenfektan ile arasındaki en önemli fark seyreltme sırasında ortaya çıkıyor. Konsantre olan dezenfektan maddelerin patojenleri öldürme imkanları çok daha fazla.

Antisepsi patojen mikroorganizmaları öldürmek için canlı doku üzerine kimyasal maddelerin uygulanmasıdır. Antisepsi için kullanılan kimyasal maddelere ise antiseptik denir.

SU VE SABUN HİÇ BU KADAR ÖNEMLİ OLMAMIŞTI

Koronovirüs ile birlikte uzmanlar söz birliği içinde sık sık ellerimizi sabunla yıkamamızı tavsiye ediyor. Peki su ve sabun hijyen için yeterli mi?

Kişisel temizlikte elleri yıkamak çok önemli.

Çünkü eller, günlük yaşantımızda çevremiz ile her türlü bağlantımızı sağlayan, gün boyunca sürekli kirlenen ve bu nedenle de bol miktarda bakteri barındıran organımızdır.

El temizliği bireysel hijyenin ilk adımıdır.

El yıkama, günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için önemliyken, çalışma ortamında, diğer kişilerin sağlığı için de önem kazanmaktadır.

Kişi tüm dış ortam kirleticilerinin sürekli etkisi altındadır.

Eliyle dış ortamdaki bir çok kirletici etmene dokunur.

Ayakkabılarıyla gezerken kirletici bir takım öğelere basar.

Tozlar vücuduna ve saçlarına konar.

İnsan derisi bir dereceye kadar dışarıdan gelen kirleticilere karşı koruyucu bir engel oluşturur.

Ancak derideki çatlaklar, yaralar bir takım hastalık etkenlerinin kolayca vücuda girmesine neden olabilir.

DOĞRU EL YIKAMA TEKNİĞİ

El yıkama öncesinde takı ve mücevher gibi aksesuarlar çıkarılır.

Akmakta olan su altında eller ıslatılır.

Bilekler, avuç içi, ellerin sırt ve parmak araları ile tırnakların kenar ve uçları sabun ile köpürtülerek en az 20 saniye süreyle kuvvetlice ovuşturulur.

Eller su altında iyice durulanır.

Eller bileklerden başlayarak kağıt havlu ile kurulanır.

Aynı kağıt havlu ile musluk kapatılır.