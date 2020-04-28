Hıdırellez ne zaman, ayın kaçında? Hıdırellez nedir, ritüelleri nelerdir?

Hıdırellez ne zaman, ayın kaçında? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Anadolu’da Nevruz’dan sonra, baharın gelişini müjdeleyen ikinci olay Hıdırellez olarak nitelendiriliyor. Bu hadisede Hızır ve İlyas peygamberlerin bir araya geldiklerine inanılıyor. Hıdırellez nedir, ritüelleri nelerdir? sorularının yanıtı haberimizde…

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Hıdırellez her yıl 6 Mayıs'ta adeta geleneksel bayram olarak kutlanıyor. Hıdırellez nedeniyle ülkenin dört bir yanında ateşler yakılıyor, dilek tutularak ateşin üzerinden atlanıyor. Ancak bu sene Hıdırellez etkinlikleri korona virüsü salgınına yönelik alınan önlemler nedeniyle toplu olarak kutlanamayabilir. Fakat toplu olarak kutlama yapamayacağımız, Hıdırellezi kutlamayacağımız anlamına gelmiyor. Hıdırellez ritüellerini bireysel olarak da gerçekleştirebilirsiniz.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Anadolu'da "Baharın habercisi" olarak kabul edilen, Hızır ve İlyas peygamberlerin her yıl buluştuklarına inanılan "Hıdırellez", Türkiye’nin birçok yerinde farklı ve bir o kadar da ilginç gelenek ve inanışlarla kutlanıyor.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

-Hıdırellez öncesindeki günün akşamında, birçok yerde vatandaşlar, ev, araba, çocuk ve eş dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlıyor ya da bu ağacın dibine toprak üzerine yansıtıyor. Bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının dibine para da gömülüyor.

-Üzerine çeşitli dilekler, niyetler yazılan kağıtlar açık olarak ve yavaşça bir akarsuya bırakılıyor. Kağıtlar, yazıları üste gelecek şekilde suya düşerse dileklerin kabul olacağına, ters dönerse bunların tutmayacağına inanılıyor.

-Balıkesir ve Çanakkale'de bazı yörelerde, Hıdırellez günü, güneş doğmadan su kenarlarına gidiliyor ve bu suyla kadınlar, ellerini yüzlerini yıkıyor.

-Kütahya'da ve bazı kentlerde ayrıca bereket getirdiğine inanıldığı için evlerin çevresine haşhaş serpiliyor.