Hicri yılbaşı (Muharrem ayı) ne zaman başlıyor? Aşure günü hangi tarihte?

Aşure günü hangi tarihte? Muharrem ayı başladı mı? soruları arama motorunda aratılan konular arasında yerini aldı. Hicri takvimde yılbaşı kabul edilen Peygamber efendimizin hicreti Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre bu yıl 31 Ağustos Cumartesi günü olarak açıklandı. Muharrem ayı ibadet ve hayır işleme ayıdır. Muharrem ayında oruç tutmanın büyük sevabı vardır. Muharrem’in 10’undan sonra müminler aşure pişirir ve komşularına dağıtır. İşte Hicri takvim ve aşure günü tarihi

HİCRİ YILBAŞI (MUHARREM AYI) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri yılbaşı 31 Ağustos Cumartesi günü (bugün) başladı.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Aşure günü 9 Eylül Pazartesi tarihinde başlıyor.

MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Müslümanlık açısından birçok önemli olayın yaşandığı Muharrem ayında gerçekleşen ve bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açılmasını sağladı. Hz. Ömer'in halife olduğu dönemde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayıldı. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görüldü.

İslam dünyasında dönüm noktası sayılan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi ve hakka, hakikate, ilme, medeniyete yapılan yolculuk şeklinde ifade edilir. Hicret, Allah yolunda fedakarlığının ve kardeşliğin nüksettiği gündür.

MUHARREM AYININ FAZİLETİ

Muharrem ayı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından Şehrullah (Allahın Ayı) olarak tanımlanmış, Cenabı Allahın ilahi bereket ve feyzinin, Rabbani ihsan ve kereminin bol bol müminlere ihsan edildiği mübarek bir aydır.

Hicret, Muharrem ve Aşura “Sevgili peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretinin gerçekleştiği ve rahmet peygamberinin “Allah’ın ayı” olarak nitelendirdiği Muharrem ayı süresince idrak edilecek. Peygamber Efendimiz (sav), Muharrem ayının faziletlerine işaret etmiş, Muharrem ayında tutulan orucun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğunu belirterek ashabına aşure gününde bir gün öncesi veya sonrası ile birlikte oruç tutmayı tavsiye etmiştir.

Hz. Peygamber Aşûre günü oruç tutmayı teşvik etmiş ve "Aşûre günün orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım" buyurmuştur. Peygamberimiz, hadiste "Aşûra günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdelenmiştir." Ancak, Hz. Peygamberin bildirdiğine göre yalnızca Aşûra günü değil, Muharremin 9, 10 ve 11. günlerinde oruç tutulması tavsiye edilmiştir.