Hiçbir kara parçasına değmeden dümdüz giden bir geminin dünya üzerinde yapabileceği en uzun deniz yolculuğu hangi iki ülke arasında olur? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...

HİÇBİR KARA PARÇASINA DEĞMEDEN DÜMDÜZ GİDEN BİR GEMİNİN DÜNYA ÜZERİNDE YAPABİLECEĞİ EN UZUN DENİZ YOLCULUĞU HANGİ İKİ ÜLKE ARASINDA OLUR?

A: Güney Afrika ve Kanada



B: Arjantin ve Norveç

C: Pakistan ve Rusya

D: Avustralya ve ABD

Doğru cevap: C Pakistan ve Rusya