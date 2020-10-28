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28 Ekim 2020 Çarşamba 22:04 | Son Güncelleme:

Hiç görmediler, sarılmadılar... Ölen madenci babalara dua

Hiç görmediler, sarılmadılar... Ölen madenci babalara dua

Karaman Ermenek'te 6 yıl önce linyit ocağını su basması sonucu yaşamını yitiren 18 madenci mezarları başında anıldı.

Karaman Ermenek’te linyit ocağını su basması sonucu yakınlarını kaybeden aileler, babalarının kucaklarına dahi alamadığı çocuklarıyla birlikte mezarlıkta dua okuyup gözyaşı döktü. Ali Haznadar’ın eşi Fadime Haznadar da eşinin öldüğünde 4 aylık hamile olduğunu söyleyerek, “Kızım Sare, babasını göremeden büyüdü. Biz, acıları hiç unutmuyoruz. Acının tarifi yoktur” dedi. 

<p>Editör:</p><p><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</

28 Ekim 2020 Güncel Haberler

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