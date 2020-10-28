Hiç görmediler, sarılmadılar... Ölen madenci babalara dua

Karaman Ermenek’te linyit ocağını su basması sonucu yakınlarını kaybeden aileler, babalarının kucaklarına dahi alamadığı çocuklarıyla birlikte mezarlıkta dua okuyup gözyaşı döktü. Ali Haznadar’ın eşi Fadime Haznadar da eşinin öldüğünde 4 aylık hamile olduğunu söyleyerek, “Kızım Sare, babasını göremeden büyüdü. Biz, acıları hiç unutmuyoruz. Acının tarifi yoktur” dedi.

