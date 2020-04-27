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  3. Hiç bir şey yokmuş gibi devam ettiler! Uzun eşek oyununu polis bozdu

Hiç bir şey yokmuş gibi devam ettiler! Uzun eşek oyununu polis bozdu

Hiç bir şey yokmuş gibi devam ettiler! Uzun eşek oyununu polis bozdu

Ankara'da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, sokağa kısıtlaması ve sosyal mesafeye uymayarak “uzun eşek” oyunu oynadı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerini gören gençler oyunu bırak kaçtı.

Olay Mamak ilçesi Hüseyingazi mahallesin Başak Caddesi üzerinde bulunan bir parkta gerçekleşti.

Çoğunluğu gençlerin oluşturduğu bir grup korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, park içerisinde bir araya gelerek “Uzun Eşek” adı verilen oyunu oynamaya başladı.

Gençler uzun süre oyunlarına hiç bir şey yokmuş gibi devam etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerini gören gençler ise ceza yememek için düşe kalka kaçtılar. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.

(İHA)


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