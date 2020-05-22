HES koduyla virüse karşı güvenli seyahat

Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak.

UYGULAMA BUTONU



HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak. HES kodu, “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden “HES kodu işlemleri” bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından “HES kodu oluştur” butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak. Vatandaşlar, kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek. Kodun seyahat bitiş tarihinden en az 7 gün daha geçerli olması gerekecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak.

RİSK VARSA ONAY YOK



Seyahat firması, HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgulayacak, risk olması halinde seyahat onaylanmayacak. Türk Hava Yolları iç hat uçuşlarında yolcu kabulü kişiye özel HES kodu ile sağlanacağını uçuşa elverişli olmayan yolcuların ise uçuşa alınmayacağını açıkladı.