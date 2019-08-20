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  3. Herkes hamile sanıyordu... Polisin dikkati sayesinde yakalandı

Herkes hamile sanıyordu... Polisin dikkati sayesinde yakalandı

Herkes hamile sanıyordu... Polisin dikkati sayesinde yakalandı

Erzurum'da, polis ekiplerince şehirler arası otobüs terminalinde denetim yapıldı. Hamile gibi davranan Ş.A.'nın (33), üst aramasında, karnına sarılı 1 kilo 560 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Güven Timleri Kısım Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki uygulamada, Ankara'ya sefer yapılacak yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi. Polis ekipleri, yolcular arasındaki kadınlardan Ş.A.'nın hareketlerinden şüphelendi. Polis, terminal binasında polis noktasına götürdüğü, hamile gibi davranan Ş.A.'nın üzerini aradı. Yapılan aramada, kadının karın bölgesine sardığı 3 paket halindeki 1 kilo 560 gram eroin ele geçirildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Ankara'ya gittiği belirlenen Ş.A., gözaltına alındı.

DHA

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