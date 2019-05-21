Herkes doðduðu kentte yaþasaydý Türkiye'nin en kalabalýk ili Þanlýurfa olacaktý

TÜÝK'in Adrese Dayalý Nüfus Kayýt sistemine göre, Türkiye'de yaþayanlar eðer doðduklarý kentte kalmýþ olsaydý ülkenin demografisi bugünkünden çok farklý olacaktý.

Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) verilerine göre 82 milyon 3 bin 882 kiþilik Türkiye’de en yüksek doðurganlýk hýzý 4,13 çocukla Þanlýurfa’da. 2. sýrada 3,60 çocukla Þýrnak gelirken onu 3,26 çocukla Aðrý ve 3,23 çocukla Muþ izliyor.

TÜÝK'in 2018 yýlýna ait hazýrladýðý doðum istatistiklerinden elde edilen bilgilere göre, toplam doðurganlýk hýzýnýn en düþük olduðu il ise 1,30 çocukla Gümüþhane olurken, onu 1,43 çocukla Kütahya, Zonguldak ve Edirne takip etti.

Ancak illerin nüfus daðýlýmý bu tabloyla doðru orantýlý gitmiyor. Çünkü onyýllardýr devam eden göç, demografik yapýdaki en güçlü faktör olarak öne çýkýyor.

Yapýlan analizler, eðer göç oraný yüzde 0 olsaydý, yani herkes doðduðu kentte yaþasaydý, Türkiye'nin nüfus haritasýnýn bugünkünden çok farklý olacaðýný gösteriyor.

Böyle bir durumda, Türkiye'nin en kalabalýk kenti 2 milyon 770 binlik nüfusu ile Þanlýurfa olacaktý.

Onu 2 milyon 574 bin kiþi ile Konya izleyecek, mevcut durumda 15 milyonu aþkýn nüfusuyla zirvede olan Ýstanbul ancak üçüncü sýrada yer alacaktý.

Herkes kendi memleketinde yaþasaydý Türkiye'nin nüfusu ne olurdu?