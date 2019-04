Hercai izle 6. son bölüm Hercai dizisi 7. yeni bölüm fragmanı ATV'de

Hercai’nin 7. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Kısa sürede beğenilen Hercai’nin yeni bölümünde de olaylar bitmiyor. Hercai’nin son bölümünde Miran isyan ediyor. Miran büyük bir of çekerek “İçim soğumuyor aga! Ben böyle olacağını bilmiyordum. İçimin böyle toz olup dağılacağını Reyyan’a her baktığımda, ona her yalan söylemek zorunda kaldığımda onun o masum bakışları içime iğne gibi batıyor!” diye isyan ediyor. Reyyan ise artık sabrının sonuna geliyor. Kendisine silah doğrultulan Reyyan “Biliyorum, öleyim istiyorsun. Toprak olayım, toz olayım gideyim istiyorsun.” diyor ve silahı altına dayıyor. Nasuh ve adamları konağa geliyor. Onları karşılayan Azize ise “Bana bak Nasuh, sadece ben değil ecelin duruyor bu kapıda.” diyor.

HERCAİ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV’nin sevilen dizisi Hercai’nin 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 6. BÖLÜM ÖZETİ

Gül'ün hastaneden çıkışı üzerine Miran, Reyyan'ı gizlice konağa alıyor. Ablasının özlemiyle yanıp tutuşan Minik Gül, Reyyan'ı görünce şok oluyor. Yaşadıkları uzun ayrılık sonrası hasret gideren kardeşler, başlarına geleceklerden bihaber. Yaren Şadoğlu yine dolaplar çeviriyor. Elif'i korumak için plan kuran Azize Aslanbey, torununun güvenini kaybediyor. Aslanbey ailesinin Reyyan'a yaşattıklarını duyan Elif, artık konakta olanlara sessiz kalmıyor. Her geçen gün öğrendiği gerçekler karşısında şoka uğrayan Elif, buna ne kadar dayanacak? Azize Aslanbey, sevdiklerini kaybetmeye devam mı edecek? Konakta işe başlayan Şehriyar Hanım, kimin tarafından görevlendirildi? Miran intikamını alsa da, Reyyan'a olan aşkını kalbinden silemiyor ve günden güne kahroluyor. Reyyan ise duyduğu can alıcı gerçeklerin peşine düşüyor ve öyle bir şey öğreniyor ki...

HENÜZ ÜÇ BÖLÜM YAYINLANMIŞKEN SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğulları'nın torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkânsız aşk hikâyesinin anlatıldığı, yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ilgi gören, reytingleriyle Cuma akşamlarının birincisi haline gelen Hercai'nin, daha ilk üç bölümü yayınlanmışken yurt dışı satışı gerçekleştirildi. En son Sen Anlat Karadeniz ile Aşk ve Mavi'yi satın alan Romanya ile fuarın ilk gününde satışı gerçekleşen Hercai için imzalar atıldı. Daha önce satın alınan Sen Anlat Karadeniz dizisi ise 2 Eylül 2019'da Romanya'daki yayın hayatına başlayacak.

HERCAİ TÜM KİŞİLER, AB VE 20+ABC1 KATEGORİLERİNDE BİRİNCİ SIRADA!

Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin yeni bölümü, Tüm Kişilerde %13,90 izlenme oranı ve %29,87 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %9,04 izlenme oranı ve %20,88 izlenme payı 20+ABC1'de %11,37 izlenme oranı ve %24,77 izlenme payı ve alarak 100 program arasında birinci oldu.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgi gören dizi Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkânsız aşk hikayesini anlatıyor.

Geçtiğimiz akşam dördüncü bölümüyle izleyicilerle buluşan Hercai'de Malabadi köprüsünden atlayan Reyyan'ı gören Miran gözünü kırpmadan arkasından nehre atlayarak Reyyan'ı kurtarmayı başardı. Miran, Reyyan'la kendisini kimsenin bulamayacağı bir eve götürmeye karar verdi fakat Reyyan onunla aynı çatı altında olmak istemez, yaşadığı her şey için Miran' ı suçlayarak bulduğu silahla Miran'ı vurdu ve evden kaçtı. Fakat aşkına yenik düşerek yarı yolda geri döndü ve Miran'a sıktığı kurşunu çıkarmak için gece boyunca başında nöbet tuttu. Eylem Aktaş imzalı "Söyleyemedim" türküsüyle birleşen bu sahne herkesin hüzünlenmesine sebep oldu.

HEM TÜRKİYE HEM DE DÜNYA TRENDİNG TOPİCS LİSTESİNDE!

Dizinin 4. Bölüm etiketi #intikamuğruna ise, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 5. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen, Cahit Gök, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!