Hercai dizisinde Yaren nasıl bir yol izleyecek?

Hercai 5. bölümde; Miran'ın, Reyyan'ı konağa getirmesiyle Aslanbey ailesi şok oluyor! Konakta zor zamanlar geçiren Reyyan, mutluluğa ne zaman ulaşacağını merak ediyor. Dün Midyat'ın duyduğu bu olay karşısında Azize Aslanbey' in tepkisini bekliyor. Miran' a kavuşma hayaliyle yaşadıklarını sineye çeken Gönül, bu kadarını kaldırabilecek mi? Biricik kızını Miran'ın elinden kurtarmak isteyen Zehra Şadoğlu, Aslanbey konağını basıyor! Düğünden sonra yaşadığı acılarla iyice yıpranan anne, Miran ile karşı karşıya geliyor. Miran' a unutamayacağı bir tokat atan Zehra, kızını geri almak istiyor. Kaybettiği her şey için Reyyan'ı suçlayan Yaren, büyük planlar peşinde! Miran Aslanbey' e tehditler savuran Yaren nasıl bir yol izleyecek? Yaren bu sefer hedefine bir başkasını kestiriyor.

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğulları'nın torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkânsız aşk hikâyesinin anlatıldığı, yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ilgi gören, reytingleriyle Cuma akşamlarının birincisi haline gelen Hercai'nin, daha ilk üç bölümü yayınlanmışken yurt dışı satışı gerçekleştirildi. En son Sen Anlat Karadeniz ile Aşk ve Mavi'yi satın alan Romanya ile fuarın ilk gününde satışı gerçekleşen Hercai için imzalar atıldı. Daha önce satın alınan Sen Anlat Karadeniz dizisi ise 2 Eylül 2019'da Romanya'daki yayın hayatına başlayacak.