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  3. Her yıl dolup taşıyordu... Sultanahmet Meydanı'nda koronavirüs sessizliği

Her yıl dolup taşıyordu... Sultanahmet Meydanı'nda koronavirüs sessizliği

Her yıl dolup taşıyordu... Sultanahmet Meydanı'nda koronavirüs sessizliği

Ramazan ayında her yıl dolup taşan Sultanahmet Meydanı'na, bu yıl koronavirüs nedeniyle sessizlik hâkim oldu.

Her yıl Ramazan ayının gelmesiyle Sultanahmet Meydanı, binlerce insanın akınına uğruyordu. Aileleriyle birlikte Sultanahmet Meydanı'na akın eden binlerce İstanbullu, meydanda iftar yapıyordu. 

Tüm dünyada görülen koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yıl Sultanahmet Meydanı'na sessizlik hâkim oldu. 

Daha önceki yıllarda adım atılacak yer olmayan tarihi meydan kuşlara kaldı. Sessizlikten Ramazan boyunca namaz kılmak isteyenlerin boş bırakmadığı Sultanahmet Camii ile yerli ve yabancı binlerce turistin gezdiği Ayasofya Müzesi de sessizliğe gömüldü.

(DHA)


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