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  3. Her yere afişleri asıldı! Tosuncuk '24 saat içinde yakalanacak' iddiası

Her yere afişleri asıldı! Tosuncuk '24 saat içinde yakalanacak' iddiası

Her yere afişleri asıldı! Tosuncuk '24 saat içinde yakalanacak' iddiası

Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de görüldüğü ve yakalanmak üzere olduğu iddia edildi. Mehmet Aydın'ın posterlerinin Kiev sokaklarına asıldığı görüldü.

Çiftlik Bank şirketiyle 1 milyar 100 milyon lira vurgun yaparak ülkeyi terk eden dolandırıcı Mehmet Aydın’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de görüldüğü öne sürüldü. Kiev’in işlek noktalarına Aydın’ın afişleri asıldı. Afişlerde Aydın’ı bulana 350 bin dolar ödül verileceği ifadesi de yer alıyor.

İHA'nın haberine göre, Mehmet Aydın'ın "24 saat içerisinde yakalanacağı" iddia edilirken, İnterpol tarafından da dünya çapında aranan Aydın’ın Ukrayna’ya nasıl geldiği ise gizemini koruyor.

Çiftlik Bank’ın kurucusu "tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, Mart 2018’de Türkiye’den kaçmış ve en son Uruguay’da görülmüştü.


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