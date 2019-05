'Her şey çok güzel olacak' sloganı bakın kime ait çıktı

Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle mazbatasını iptal ettiği Ekrem İmamoğlu ile ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun son günlerde kampanyasında sıklıkla kullandığı 'Her şey çok güzel olacak' ifadesinin Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 17-25 Aralık darbe kalkışması öncesinde ve sonrasında kullanılan bir slogan olduğu anlaşıldı.

17-25 ARALIK'TAN ÖNCE ATMIŞ

Bu ifadeyi Fetullahçı firari Emre Uslu'nun ilk olarak 5 Aralık 2013'te darbe 17-25 Aralık darbe kalkışmasından yaklaşık 12 gün önce kullandığı belirlendi. Uslu'nun bu tweetinde "Her şey çok güzel olacak. AK yüzler KARA yüzler açığa çıkacak. Yetim hakkı yiyenlerin burunlarından fitil fitil gelecek..." dediği anlaşıldı.

Yine Emrullah Uslu'nun 7 Ocak 2014 günü "Benden söylemesi her şey çok güzel olacak", 22 Şubat 2014 günü "Her şey çok ama çoook güzel olacak. Sadece birazcık sabır", 29 Mart 2014 günü "Önder Aytaç gözaltına alınmış. Yaşasın zalimler için cehennem deme zamanı. Enseyi karatmayın oyunuzu verin. Her şey çok güzel olacak", 16 Ocak 2014 günü "Her şey çok güzel olacak bekleyin gözlerinizle göreceksiniz. Kış güneşine tomurcuk verenler donacak " ve 18 Ekim 2014 günü "O her şeyi en güzel şekilde yarattı' Her şey çok güzel olacak " şeklinde tweetler attığı tespit edildi.

Emre Uslu'nun ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi öncesi 14 Nisan 2016 günü "Müebbet ile yargılandıkları davanın delili 'Her şey çok güzel olacak' twitim. Yeni dava için delil olsun 'Baharın en güzel ayıdır Mayıs" tweetini attığı da belirlendi.

BAZI SANATÇILAR DA SLOGANI KULLANDI

Ekrem İmamoğlu ve ekibi tarafından seçim sloganı haline getirilen 'Her şey çok güzel olacak' sloganı ile bazı sanatçılar da tweet atmıştı. Ekrem İmamoğlu ise bu sloganı kendisine 14 yaşındaki bir hayranının söylediğini iddia etmişti.

(Sabah)