Her şey bir anda oldu! İrem'den acı haber

Giresun'da, önceki gün akşam saatlerinde Keşap ilçesi Bozkurt Mahallesi'nde yürek yakan bir olay meydana geldi. Dördüncü kattaki balkonda dengesini kaybeden 22 yaşındaki İrem Özdemir, bir anda beton zemine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre, ağır yaralanan Özdemir, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.