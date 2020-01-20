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  3. Her dört ilkokul çocuğundan biri obez

Her dört ilkokul çocuğundan biri obez

Her dört ilkokul çocuğundan biri obez

Tüm dünyada çocuklar arasında gittikçe artan obezite, Türkiye’de de ilkokul çağındaki çocuklara kadar indi. Doç. Dr. Yardım, “İlkokulda dörtte 1 olan obezite, ortaokulda üçte 1’e çıkıyor” dedi.

 Yelda GÖKDAĞ / ANKARA

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan fiziksel uygunluk karnesi, ortaokul ve lisede beden eğitimi öğretmenleri tarafından dolduruluyor. Bakanlığın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan Yardım, bu uygulamanın detaylarını AKŞAM’a anlattı: “10-18 yaş grubunu ele aldığımızda toplamda yüzde 9 şişmanlık, yüzde 18.3-yüzde 20’lerde de fazla kiloluluktan bahsedebiliriz. Yani ilkokul çocuklarında dörtte 1 olan obezite, ortaokul çocuklarında üçte 1’e çıkıyor. 10-14 yaş grubunda yüzde 10 ve 20’lerde; lise grubundaki ergenlerde, boyla birlikte obezite yüzde 5.6’ya düşüyor; yüzde 15 civarında da fazla kilolulukla karşılaşıyoruz."

3 YILDA BiR ÇALIŞMA

Doç. Dr. Nazan Yardım, sözlerine şöyle devam etti: “Dünya Sağlık Örgütü’yle birlikte Avrupa bölgesinde her üç yılda bir araştırma yapıyoruz, ilkokul 2’nci sınıf çocuklarda, MEB ile işbirliği hâlinde çalışıyoruz. Türkiye’de yüzde 24.5 ve yüzde 25 (dörtte birlik)  obezite ve şişman çocuk probleminden bahsedebiliriz.”
 

 


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