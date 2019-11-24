Her 24 Kasım hüzün ve gurur

BÜLENT ŞANLIKAN - NESLİHAN KESKİN

24 Kasım Öğretmenler Günü artık onlar için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü öğretmen evlatlarını şehit verdiler. Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve Ceren Damar ve daha niceleri.

Türkiye’nin eğitim şehitlerinin babaları AKŞAM’a içini döktü. Ankara’da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı Hukuk Fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019 tarihinde şehit edildi. Ceren’in babası Mustafa Damar, “Eşimle beraber eğitim kurumlarının hemen her düzeyinde görev yapmış, evladını da hukuk gibi bir alanda akademisyen olarak görebilmiş bir baba olarak, kaderin cilvesi mi ki cahil, eğitimsiz hayatım boyunca mücadele ettiğim karanlık zihniyet tarafından kızım yok edilmiştir. 24 Kasım Öğretmenler Günü artık eğitimin değeri ve bedeli açısından benim için çok daha önemlidir. Çünkü ben, insanlığa faydalı olsun diye yetiştirdiğim evladımı, biricik kızımı cehalete kurban vermiş bir babayım. Kızımla her zaman gururu duyuyorum” dedi.

VATANIMIZ İÇİN CANIMIZI VERİRİZ

Batman Kozluk’ta, 9 Haziran 2017’de, PKK’lı teröristlerin çifte saldırısında hayatını kaybeden Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde görevli müzik öğretmeni 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın’ın acısı ilk günkü gibi. Baba Sadık Yalçın, “Her öğretmenler gününde büyük gurur ve anlatılmaz üzüntü yaşıyorum. Genç yaşta kızımın canını alan hainler sevinmesinler, biz vatanımız için canımızı vermeye hazırız. Kızım, öğretmenliği çok severek yaptı. Sonunda ölüm bile olsa ülkeme hayırlı evlatlar yetiştireceğini her zaman dile getiren kızım, genç yaşta hayata veda etti. Ama arkasında onu seven öğrenciler bıraktı. Ben kızımın ismini yaşatmak için Safranbolu’da müzik evi ve kütüphane kuracağım. Gökyüzünde bizi izleyen Aybüke, ziyaretçilerini görünce sevinecek” dedi.

İYİ Kİ DE ENGELLEMEMİŞİZ

Aybüke öğretmenin annesi Zehra Yalçın ise “İlk öğretmen olduğunda o kadar mutluydu ki ‘çok şükür kazandım anne’ dedi. Kozluk çıktığında biz sıcak bakmadık ama ‘olsun gideceğim, öğretmenlik yapmak istiyorum beni engellemeyin’ dedi. İyi ki de engellememişiz. Hep istediği şeyleri yaptı ama hiç bizi üzmedi” dedi.

ACIMIZ MİLLETİN DE ACISI

Necmettin Yılmaz, 8 aylık öğretmenken, Tunceli’de terör örgütü PKK üyeleri tarafından kaçırıldı. Yılmaz’ın cansız bedeni 12 Temmuz 2017’de Pülümür Çayı’nda bulundu. Necmettin öğretmenin babası Hamit Yılmaz Öğretmenler Günü nedeniyle şöyle konuştu: “Bu özel gün nedeniyle ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimize rahmet diliyorumBir insanı yetiştirmek çok emek gerektiren ve sabır istiyor. Bu anlamda öğretmenlerimizin hakkını ödememiz mümkün değil. Ben bir eğitim şehidi babası olarak tüm eğitimcilerimize şükran borcumuz var. Bizi asla yalnız bırakmadılar. Oğlumun adı ‘ışık, yıldız’ anlamına geliyordu. Öğretmenlerde gençlerimizin birer ışığı ve yıldızıdır. Tüm şehitlerimizin ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Acı sadece benim acım değil milletimin de acısıdır. Tek tesellimiz budur. ”

SINIRDAKİ EĞİTİM ORDUSU

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Yenişehir İlkokulu’nda görev yapan öğretmenler, özveriyle çalışarak hudutta eğitim nöbetini sürdürüyor. Türkiye-Suriye sınır tellerinin yanı başında kurulu okulun sınıflarından İdlib’deki çatışma sesleri zaman zaman duyuluyor. Sınırın diğer tarafında iç savaş yaşanırken, Türkiye tarafında çoğunluğunu Suriyeli çocukların oluşturduğu sınıflarda eğitim ve öğretim fedakar öğretmenlerce yürütülüyor. Sınıf öğretmeni İsmail Yılmaz “Derslerin yanı sıra eğlenceli vakitler geçirerek çocukların psikolojik anlamda da hayata tutunmalarını sağlıyoruz. Yeni bir hikaye yazmak için buradayım” diye konuştu.

ÇERNOBİL’DE GÖZLERİNİ KAYBETTİ MESLEK AŞKINI KAYBETMEDİ

Bulgaristan Varna’da 4 aylıkken Çernobil’de gözlerini kaybeden Ayhan Özgür (33), ailesiyle geldiği Türkiye’de Sosyal Bilgiler öğretmeni oldu ve Aslanlar Ortaokulu’nda göreve başladı. 7 yıldır görev yaptığı okulda, öğrencileriyle sıcak bir bağ kuran Özgür, “Gözlerim görseydi de bu mesleği seçerdim. Öğretmenlik benim için bir tutku” dedi.