Hepsi bebek arabasından çıktı! Görenleri şoke etti

Edinilen bilgiye göre Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Gündoğdu-Turgut Mahallesi'nde faaliyet gösteren iki iş yerinin camının kırılması olayıyla ilgili polis ekiplerince araştırma başlatıldı. Titizlikle yapılan araştırmada şüpheli bir şahsın Cumhuriyet Meydanı'nda bebek arabasıyla dolaştığının anons edilmesi üzerine ekipler, kısa sürede olay yerine giderek bebek arabası üzerinde araştırma başlattı.

Bebek arabası şoke etti

Bebek arabasını kontrol eden polis ekipleri, şoke oldu. Yapılan aramada bebek arabasının içerisine gizlenmiş halde farklı boyutlarda 24 adet şişe alkol, 4 adet enerji içeceği, 10 adet yumurta, 1 adet eski kaşar, 1 adet besler sucuk, 1 kutu sosis, 1 kutu tavuk ciğer, 1 adet powerbank, 2 adet televizyon kumandası, 1 adet tablet, 1 çift ayakkabı, 1 adet bıçak, 1 adet ekmek bıçağı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.K. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA