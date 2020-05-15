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  3. Hem PCR hem antikor testi! Bağışıklık haritası genişletiliyor

Hem PCR hem antikor testi! Bağışıklık haritası genişletiliyor

Hem PCR hem antikor testi! Bağışıklık haritası genişletiliyor

Sağlık Bakanlığı ile TÜİK'in Kovid-19'a karşı bağışıklık haritası çıkarılması için başlattığı çalışmanın detayları belli oldu. Dünyaya emsal olması hedeflenen çalışma için 150 bin kişi örnekleme yöntemiyle teste tabi tutulacak.

OSMAN NURİ CERİT

Saha çalışmasına başlanan bağışıklık haritası oluşturulurken hem PCR hem antikor testi yapılacak. Sadece bir bölgeyi kapsamayacak olan çalışma tüm Türkiye geneline yayılacak. Yapılacak çalışma ile salgının derecesi ortaya konulacak, taşıyıcı ve hastalanan sayısı belirlenecek. 


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