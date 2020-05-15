Hem PCR hem antikor testi! Bağışıklık haritası genişletiliyor

OSMAN NURİ CERİT



Saha çalışmasına başlanan bağışıklık haritası oluşturulurken hem PCR hem antikor testi yapılacak. Sadece bir bölgeyi kapsamayacak olan çalışma tüm Türkiye geneline yayılacak. Yapılacak çalışma ile salgının derecesi ortaya konulacak, taşıyıcı ve hastalanan sayısı belirlenecek.