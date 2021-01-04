Hedef mayısta normal hayat... Üç ayda bağışıklık mümkün

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan aşılama süreciyle ilgili merak edilenleri AKŞAM’a anlattı. Çalışkan “Tüm aşılama ve diğer enfeksiyon önleme faaliyetleri yolunda giderse ve uygulanırsa kademeli olarak geçtiğimiz yıl gibi mayıs ve haziran aylarında bir kontrollü normalleşme sürecini umut ediyoruz” dedi. Aşıyla toplumsal bağışıklık için yüzde 75 bağışıklık gerektiğini belirten Prof. Dr. Çalışkan şunları söyledi:

KADEMELİ UYGULAMA



“50 milyon doz aşı mevcut. Bununla 25 milyon kişinin aşılanması sağlanacak. Bu miktar sınırlı olduğu için bir öncelik sırası belirlendi. Türkiye geneli 48 ile 50 milyon civarında kişiye aşı lazım. Bu rakamı 2 ile çarptığımız zaman 100 milyon doz gerekiyor.

Aşının koruyuculuğunun süresinden emin değiliz ama 6 ay olduğu değerlendiriliyor. Ancak bu 6 ay tabii ki izlenecek. 2 yıl boyunca aşı yapılan bireyler takip edilecek. Böylece aşının ne kadar koruyuculuk süresinin olduğunu tespit etmiş olacağız.”

KRİTİK SÜREÇ 3 AY

“Günde 2 milyon kişi aşılanabilirse yaklaşık bir ay içinde ilk dozların tamamını yapabiliriz. 3 ay içinde ise her şey yolunda gider aşılar temin edilip vatandaşlara sunulursa 3 ay içinde toplum bağışıklığı teorik olarak öngörülebilir. 3 ay bu tür kitlesel aşılamada kritik süreç diye adlandırılabilir. Bu süre zarfında önlemler yine aynı şekilde ve katılıkta devam etmeli. Bir kişide bağışıklığın oluşması için iki aşı arasında 4 hafta geçmesi en ideal süredir. Çok acil durumlarda bu süreyi kısaltmak mümkün olabilir. Ama olabildiğinde ideale yakın tutmak istenir.”

“Vatandaşlarımıza E-nabız üzerinden kimlerin ne zaman aşı olacağına dair bilgi verilecek.

E-NABIZ’DAN RANDEVU



Randevu şeklinde olacak. Ayrıca koronavinüs aşı faaliyetleriyle ilgili en doğru ve en güncel bilgiler Sağlık Bakanlığımızın internet sitesinde de yer alacaktır. Toplum bağışıklığımız yüzde 75’in üzerine çıkarsa maskesiz günlere kavuşabiliriz. Her şey bizim elimizde.”

4 AŞAMADA AŞILAMA YAPILACAK



İlk aşamada, sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlar aşılanacak.

İkinci aşamada, toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.