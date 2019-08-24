Hedef kanaat önderiyle kadroyu güçlendirmek

AK Parti 18’inci kuruluş yıldönümünü dün ATO Congersium’da düzenlenen özel etkinlikle kutladı. Resepsiyona katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan “AK Parti 18 yaşına ulaştı, partimiz artık yeni bir safhaya geçti” diyerek şunları kaydetti: “Bizim manifestomuz uygulamadır. Kuru kuruya manifesto olmaz. Önümüzdeki dönem bu kutlu dava için daha fazla çalışma dönemidir. Kapımız herkese açıktır, açık kalacaktır. Bu çatı altında hizmet etmek isteyen herkesi şimdiden davet ediyorum. Kanaat önderleri kimlerse kadromuzu onlarla güçlendireceğiz. Daha da ileriye gidiyorum. Bize Ömer’ler lazım. Bu Ömer’leri bulduğumuzda, şu anki konumumuzdan daha ileri bir konuma geleceğiz.”

HAFIZA KAYDINDA ÇOK ŞEY VAR

“Hafıza kayıtlarımız içinde olanları vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı söylüyorum. Bu hafıza kayıtlarının içinde çok şey var. Hedeflerimizi ilan edince başımıza gelmeyen kalmadı. Gezi olayları, çukur eylemleri, FETÖ darbesi, ekonomimize yönelik hamleler... Tüm bu saldırıları milletimizle birlikte göğüsledik, yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizin ve milletimizin bekası için daha büyük bedelleri ödemekten çekinmeyiz, yeter ki Türkiye ayakta kalsın.”

BAYRAĞIMIZI GÖRMEDiN Mi?

“Sondaj gemilerimizle, firkateynlerimizle Doğu Akdeniz’deyiz ama ana muhalefetin başındaki zat bunu görmüyor. Bayrağımızı da mı görmedin? ABD, Kanada, Fransa, Katar varmış sadece Türkiye yok diyor? Buradan CHP’ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum, bak başınızda böyle birisi var. Bu zat bizim bayrağımızı bile tanımıyor. Buradaki varlığımızı sürdüreceğiz. Çekilmek yok, haklarımızı biliyoruz.”

Cumhur ittifakı’nı dik ve diri tutacağız

“Cumhur İttifakı ile çok partili siyasi hayatımızda sadece ülke ve millet için bir ittifakın kurulabileceğini göstermiş olduk. Cumhur İttifakı’nı dik ve diri tutmaya gayret edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Bozmak isteyenler çıkabilir ama yolumuza devam edeceğiz.

Yapısal reformun farkındayız

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin de geliştirilmesi gereken yönleri elbette olacaktır. 1 yıllık sürecin analizini yaptık. İlk fırsatta sistemi geliştirecek adımları atacağız. Yapısal reform ihtiyaçlarımızın farkındayız.”

Kutlu davanın çatısından ayrılanın esamesi kalmadı

18 yıllık AK Parti tarihimizin her dönemi farklı güçlerle mücadele etmekle geçti. Hedeflerimizi ilan edince başımıza gelmeyen kalmadı. Bizi sevsin ya da sevmesin vicdanı olan şunu bilir; bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır. Bu uzun ve kutlu yolculukta davanın yükünü kaldıramayanlar yolunu kaybedenler olmuştur. Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi okunmamış, okunmayacaktır.”

Şehidimizin ailesini kapının önüne koyanı biz de kapının önüne koyarız

Başkan Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada görevden alınan üç HDP’li başkan hakkında şunları kaydetti: “Milletin parasını dağa gönderene seyirci kalmayız. Kim ki terörle iç içe olursa, milletin bize verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. Bir belediye başkanının görevi halka hizmettir. Şehidimizin ailesini kapının önüne koyuyorsa biz de onu kapının önüne koyarız.”

notlar

? Programa yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Etkinliğe partinin kurucu üyeleri, eski meclis başkanları, bakanlar, milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanları, il başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları davetliydi.

? AK Parti’nin 18’inci kuruluş etkinliğine davet edilenler, girişe koyulan hatıra defterine ise duygularını yazdılar.

? Başkan Erdoğan, eşi Emine Hanım “Zaman Tüneli” Fotoğraf Sergisi’ni gezdi. Davetliler girişe konulan hatıra defterine duygularını yazdı.

Yaşımız hep 18

“Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18” sloganıyla yapılan etkinlikte 18. yaşa özel yazılan “Gelecek Bizim Elbet” marşı ilk kez paylaşıldı.



İşte MARŞIN sözlerİ

Vatan bir sevda olur ve liderini bulur

Genç adam durma sende vatan aşkı içinde/ Bayrak bayrak dalgalan surların tepesinde/ Tarihinden bir yol bul geçmişten geleceğe



Ağustosun 14’ü zaferlerin ayında/ Bir yürek gürledi ki bu milletin bağrında/ Adı Tayyip Erdoğan dalgalandı sadâsı/Ses verdi unutulmuş mazlumlar coğrafyası



İşte bu/Kükredi/Durmadı/Milleti için



AK Parti oldu onun adı/Bugün tam 18 oldu yaşı/Daha çok iş var yolun başı

Haydi daha ileri hizmet bekliyor millet

Tarihe sözümüz var gelecek bizim elbet

Gelecek bizim elbet



İşte bu kükreyişle işareti alanlar

yürüdüler bu yolda canlarını koyanlar

İhanete darbeye direnip kazananlar

Destan oldu dillerde aşk ile yapılanlar.